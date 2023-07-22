日本気象協会 biz tenki
耳より情報マクドナルド「チーズロコモ...

マクドナルド「チーズロコモコ」26日から期間限定販売

耳より情報外食freeonline
「チーズロコモコ」
「チーズロコモコ」

　日本マクドナルドは26日、「チーズロコモコ」を期間限定販売する。 　夏を盛り上げる恒例のハワイキャンペーンを担う全7種類のうちの1つで定番商品の位置づけとなる。 　毎年の好評を受け集客を図るのが狙い…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集