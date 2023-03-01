強盗殺人　人気キャラも棄損

売場でスナック菓子や飲料を選ぶ際、不動産や自動車の購入とは異なり、熟慮を重ねるなんてことはなく衝動買いに近い。その判断に要する時間は数秒と言われ、それゆえ食品・飲料メーカーはブランドを磨き続ける。 ▼…