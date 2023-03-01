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障がい者の絵をデザイン化 レトルトカレーの新商品発売 ベル食品工業

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障がい者デザインのレトルトカレー3品（ベル食品工業）
障がい者デザインのレトルトカレー3品（ベル食品工業）

SDGs視点での活動を積極的に事業に取り入れているベル食品工業は、今春の新商品で障がい者が同社の「ベルカレー」を食べて感じた絵をパッケージにデザイン化したレトルトカレー3品を新発売した。合わせて2月1…

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