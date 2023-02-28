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メリハリ消費、精肉で顕著に　日本チェーンストア協会が見解

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賑わいをみせる精肉売場「いなげや練馬西大泉店」
賑わいをみせる精肉売場「いなげや練馬西大泉店」

　日本チェーンストア協会の増田充男執行理事は2月22日、1月度のチェーンストア販売統計発表の中で、全体的にメリハリ消費や消費の二極化が進んでいると指摘し、とりわけ精肉でその傾向が強いことを明らかにした…

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