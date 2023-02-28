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飲料系飲料「ウィルキンソン」からお酒...

「ウィルキンソン」からお酒ではなく炭酸水で夜を楽しくする飲料　缶でプシュッと開ける体験価値　ソバーキュリアス文化を創造

飲料freeonline
左から「ウィルキンソンタンサン#soberレモン&ジンジャ」「同アップル＆トニック」
左から「ウィルキンソンタンサン#soberレモン&ジンジャ」「同アップル＆トニック」

　アサヒ飲料は「ウィルキンソン」ブランドでアルコールではなく炭酸水で夜を楽しくする飲料に挑む。 　「ウィルキンソン」の既存ユーザーではない20－30代のZ世代の獲得が目的。 　この世代を、無糖の価値に…

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