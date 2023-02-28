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UCCおいしさにこだわったコーヒーで健康習慣提案　機能性表示食品シリーズ「UCC＆Healthy」拡充

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拡充された機能性表示食品シリーズ「UCC＆Healthy」
拡充された機能性表示食品シリーズ「UCC＆Healthy」

　UCC上島珈琲は、機能性表示食品シリーズ「UCC＆Healthy」拡充して、おいしさにこだわったコーヒーで健康習慣を提案していく。 　計4品のラインアップはレギュラーコーヒーと飲料に大別され、このう…

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