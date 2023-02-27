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アサヒビール次期社長に松山一雄氏 世界一わくわくするビール会社へ 消費者視点で「脱・同質化」

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22日の会見で塩澤賢一社長㊧と松山一雄氏（アサヒビール）
22日の会見で塩澤賢一社長㊧と松山一雄氏（アサヒビール）

4年間にわたりトップを務めたアサヒビール・塩澤賢一社長から、3月16日付でバトンを引き継ぐ松山一雄氏。この間に専務取締役マーケティング本部長として、塩澤氏が掲げる「バリュー経営」推進の陣頭に立ってきた…

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