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ドンキ「情熱価格」がアピタに登場 ユニーと新商品開発も

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渡辺英樹販売促進部長㊥（ユニー）とアピタン、ドンペン
渡辺英樹販売促進部長㊥（ユニー）とアピタン、ドンペン

「ド」の文字をデザインしたドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」。同じPPIHグループで東海エリアを中心にGMSを展開するユニーのアピタで2月17日から7月6日まで、「情熱価格」の商品を集めた…

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