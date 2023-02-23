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エム・シー・フーズ原勝一郎次期社長　「目線落とせる」人柄に太鼓判　商社人材の育成と原料を起点とした製造分野への挑戦を深掘り

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手代木社長からバトンを受け取る原次期社長（右）
手代木社長からバトンを受け取る原次期社長（右）

　エム・シー・フーズの社長交代人事が内定した。現・事業開発本部本部長 兼 営業本部本部長の原 勝一郎氏が代表取締役社長に就任し、現・代表取締役社長の手代木和人氏は退任する。3月31日付。 　手代木社長…

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