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ケンタッキー「オリジナルチキン」と「カーネルクリスピー」詰め合わせて30％OFF　ひなまつりのお祝いに向けて発売中

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「30%OFFパックC」
「30%OFFパックC」

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは、ひなまつりのお祝いに好適なものとして「オリジナルチキン」と「カーネルクリスピー」を詰め合わせた「30％OFFパック」を発売している。 　物価高騰や水光熱費上昇で…

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