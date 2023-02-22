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品薄「ヤクルト1000」増産へ 静岡に「富士小山工場」設立

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「ヤクルト1000」（ヤクルト本社）
「ヤクルト1000」（ヤクルト本社）

ヤクルト本社は、今年4月に生産子会社の富士小山ヤクルト工場（静岡県駿東郡小山町）を設立し、品薄状態が続いていた宅配商品「Yakult（ヤクルト）1000」と店頭商品「Y（ワイ）1000」の増産体制に踏…

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