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飲料系酒類アサヒ「マルエフ」 2人が...

アサヒ「マルエフ」 2人が新たな顔に 等身大の姿描くCM

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塩澤賢一社長（中央）（アサヒビール）とCM出演の2人（芳根京子さんと松下洸平さん）
塩澤賢一社長（中央）（アサヒビール）とCM出演の2人（芳根京子さんと松下洸平さん）

“マルエフ”の愛称で親しまれる「アサヒ生ビール」のTVCMに、俳優の芳根京子さんと松下洸平さんが新登場する。 同社CMには初出演の二人。「ビールのCM出演は、大人になったと実感できる出来事」と喜ぶ芳根…

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