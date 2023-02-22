アサヒ「マルエフ」 2人が新たな顔に 等身大の姿描くCM

“マルエフ”の愛称で親しまれる「アサヒ生ビール」のTVCMに、俳優の芳根京子さんと松下洸平さんが新登場する。 同社CMには初出演の二人。「ビールのCM出演は、大人になったと実感できる出来事」と喜ぶ芳根…