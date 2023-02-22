サントリー東海・北陸営業本部　「地域密着で挑戦」新任の津田本部長

サントリーは10日、名古屋観光ホテルで東海・北陸営業本部の事業活動方針説明会を実施。鳥井信宏社長、ビールカンパニーの西田栄一郎社長、津田麻子東海・北陸営業本部長が出席し、前年の実績と今年の方針について…