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サントリー東海・北陸営業本部　「地域密着で挑戦」新任の津田本部長

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（左から）西田栄一郎社長、鳥井信宏社長、津田麻子営業本部長
（左から）西田栄一郎社長、鳥井信宏社長、津田麻子営業本部長

サントリーは10日、名古屋観光ホテルで東海・北陸営業本部の事業活動方針説明会を実施。鳥井信宏社長、ビールカンパニーの西田栄一郎社長、津田麻子東海・北陸営業本部長が出席し、前年の実績と今年の方針について…

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