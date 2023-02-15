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シマダヤ「流水麺」、主原料100%国産に 「価値向上を追求」木下社長

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シマダヤ「『流水麺』国産そば粉使用　そば　2人前」
シマダヤ「『流水麺』国産そば粉使用　そば　2人前」

シマダヤは、2023年春夏シーズンに向け、主力ブランド「流水麺」の“主原料100%国産化”を実現した。木下紀夫社長は「生活スタイルの変化や急激なコスト高など経営環境は厳しいが、『原料国産化』等で品質価…

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