日本気象協会 biz tenki
飲料系飲料人口減少でなぜ増える水の消...

人口減少でなぜ増える水の消費量　ストレスや現代化が影響か　サントリーが見解　世界的な水不足にも備え

飲料freeonline
水の消費量は今後も増えるとの見立てからサントリー食品インターナショナルが開発した新商品「minel（ミネル）」
水の消費量は今後も増えるとの見立てからサントリー食品インターナショナルが開発した新商品「minel（ミネル）」

　人口が減少する日本で水の消費量は増加の一途を辿る。 　サントリーウォーターレポートによると、1日に飲む水の量は、12年からの10年で約1.8倍に増加。 　「高齢化社会で水分摂取のマーケットは小さくな…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集