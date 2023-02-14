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飲料系飲料「カルピス」由来の「届く強...

「カルピス」由来の「届く強さの乳酸菌W」が睡眠市場を開拓　2022年販売実績222％で過去最高記録

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「届く強さの乳酸菌W（ダブル）」の100mlPETと200mlPET
「届く強さの乳酸菌W（ダブル）」の100mlPETと200mlPET

　アサヒ飲料の「届く強さの乳酸菌W（ダブル）」が睡眠サポート食品市場を開拓している。 　2022年販売実績は前年比222％の107万ケースとなり過去最高を記録した。 　 　同商品は、1919年の「カル…

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