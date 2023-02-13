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本命チョコは今や昔？　バレンタインデーの存在意義に変化　 友チョコは再活性化の兆し　インテージ調べ

菓子freeonline
“ブラック“を逆さから読むとクッラブ。そこからクラブ（蟹）を連想し命名された有楽製菓の「クラッブサンダー」。有楽製菓は、友達や同僚、おひとり様でも笑顔になれる企画としイベントを実施した。
“ブラック“を逆さから読むとクッラブ。そこからクラブ（蟹）を連想し命名された有楽製菓の「クラッブサンダー」。有楽製菓は、友達や同僚、おひとり様でも笑顔になれる企画としイベントを実施した。

　友達同士でチョコレートを贈り合って楽しむ友チョコに再活性化の兆しがみられるなどバレンタインデーにチョコを用意する目的に変化がみられることがマーケティングリサーチ会社・インテージの調査で判明した。 　…

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