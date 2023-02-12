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水道水を一瞬でミネラルウォーターのようなおいしい水にするキャップ　サントリーが水の新たな選択肢として発明

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専用ボトルに入れた水道水を一瞬でミネラルウォーターのようなおいしい水にする「ミネル」
専用ボトルに入れた水道水を一瞬でミネラルウォーターのようなおいしい水にする「ミネル」

　専用ボトルに水道水などの家庭の水を約1.5L入れて専用キャップを装着してひねると、その水が一瞬でまろやかな味わいの新たなおいしさの水に変わる――。 　これを実現した商品「minel（ミネル）」が、こ…

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