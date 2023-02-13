カゴメ 山口社長「早期に成長基調に乗せる」 飲料は「色」で情緒価値訴求

カゴメは、23年度の国内加工食品事業は価格改定による一時的な売上数量の落ち込みで減収を、事業利益も価格改定を上回るコスト上昇を見込んで減益を予想。そこで「今期は販売数量の減少による減益リスクを増益のチ…