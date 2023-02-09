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冷凍自販機でパスタ販売　「手ごろな価格帯で日常利用できる即食可能な製品」に商機　夏に本格発売　日清製粉ウェルナ

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パスタの冷凍自販機とテスト販売されるパスタ5品
パスタの冷凍自販機とテスト販売されるパスタ5品

　日清製粉ウェルナは、冷凍自販機用専用パスタの販売に乗り出す。 　社員食堂や工場、シェアオフィス、ビジネスホテル、アミューズメント施設などを販売先に想定。新型コロナウイルスの感染拡大や人手不足により急…

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