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アサヒ飲料、缶コーヒー25年ぶり価格改定 「ワンダ モーニングショット」115円→140円　5月1日出荷分から

飲料freeonline
「ワンダ モーニングショット」
「ワンダ モーニングショット」

　アサヒ飲料は6日、缶コーヒーや自販機中心で売られている小型ペットボトル商品など62品を5月1日の出荷分から価格改定すると発表した。 　缶コーヒーの価格改定は1998年以来、25年ぶりとなる。 　同社…

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