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キーコーヒー、共感を届けるマーケティング推進　発売45周年の「トアルコ トラジャ」と好評を博している期間限定商品で

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3月1日にリニューアル発売される「トアルコ トラジャ」を使用したレギュラーコーヒー4品
3月1日にリニューアル発売される「トアルコ トラジャ」を使用したレギュラーコーヒー4品

　キーコーヒーは今年、発売45周年を迎えた「トアルコ トラジャ」と好評を博している期間限定商品で共感を届けるマーケティングを推進していく。 　1日発表した茂田優執行役員マーケティング本部長は「生活者に…

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