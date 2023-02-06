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日本アイスクリーム協会　衛生功労者21人を表彰　松田会長「長年の苦労に敬意」

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「食への信頼確保を」とあいさつする松田会長
「食への信頼確保を」とあいさつする松田会長

日本アイスクリーム協会は1月24日、都内で「第47回アイスクリーム類製造業衛生功労者表彰式」を開催し、アイスクリーム類製造業における衛生、品質の改善・向上において功績があった21人を招き、協会会長賞と…

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