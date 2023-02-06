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東京歳暮商戦 手みやげ需要復調 行動制限解除もEC利用定着　

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西武池袋本店のギフトセンター
西武池袋本店のギフトセンター

コロナ禍3年目となった東京地区歳暮商戦は、多くの百貨店が前年割れで着地した。ECは引き続き堅調な動きを見せた一方、行動制限解除でどこまで回復するかが注目された店頭は、各社前年割れとなった。政府が新たな…

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