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30種類の「春」のお茶を詰め合わせた「ブック オブ ティー」数量限定発売　ルピシア

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「ブック オブ ティー・オ プランタン」に詰め合わされた30種類のお茶
「ブック オブ ティー・オ プランタン」に詰め合わされた30種類のお茶

　ルピシアは、大きな本をイメージした特製ボックスにティーバッグを詰め合わせた「ブック オブ ティー」の第19弾として「ブック オブ ティー・オ プランタン」を全国の書店とルピシアの店舗・通販で3月4日…

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