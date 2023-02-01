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「通常は焼却処分」の海苔が店頭に!? 大凶作で危機的状況の有明海 ニコニコのり・白羽社長が窮状訴え

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白羽清正社長（ニコニコのり）
白羽清正社長（ニコニコのり）

ニコニコのりの白羽清正社長が、1月30日に行われた春の新製品発表会の席上、現在の海苔生産状況について次のように語った。 「養殖始まって以来の危機」　値が値を呼ぶ狂乱相場 有明海は今、海苔養殖始まって以…

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