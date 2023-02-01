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加藤産業 ベトナムの卸を子会社化 4社体制に

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加藤産業 ベトナムの卸を子会社化 4社体制に

加藤産業は4月にNam Khai Phu Service Trading ProductionJoint Stock Company（ベトナム社会主義共和国、以下NKP社）の株式を取得すると発表した。…

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