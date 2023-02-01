丸大食品 4月から価格改定

丸大食品は4月1日から、一部商品の規格変更および商品価格の改定を実施する。改定幅は5～30％で、燻製屋は平均8％の値上げとなる。 対象商品数は家庭用、業務用合わせて334品で、商品分類別内訳はハム・ソ…