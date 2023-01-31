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幻のコーヒーと呼ばれたトラジャコーヒー　発売45周年に真のサステナブルコーヒー「トアルコ トラジャ」を訴求強化　キーコーヒー

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「トアルコ トラジャ」特有のフローラルな香りと柑橘系の酸味、カラメルのような甘い余韻が特徴の「トアルコ トラジャコーヒー」
「トアルコ トラジャ」特有のフローラルな香りと柑橘系の酸味、カラメルのような甘い余韻が特徴の「トアルコ トラジャコーヒー」

　キーコーヒーは今年発売45周年を迎えたスペシャルティコーヒー「トアルコ トラジャ」を年間通じて真のサステナブルコーヒーとしてアピールしていく。 　トラジャコーヒーは、インドネシア・スラウェシ島トラジ…

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