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コカ・コーラ「綾鷹　濃い緑茶」刷新　内臓脂肪と皮下脂肪をWで減らす機能性表示食品の緑茶をアピール

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「綾鷹 濃い緑茶」
「綾鷹 濃い緑茶」

　コカ・コーラシステムは緑茶ブランド「綾鷹」のラインアップの1つ「綾鷹 濃い緑茶」を機能性表示食品に刷新して2月6日に発売開始する。 　同商品には機能性関与成分の茶カテキン540mgを配合。 　届出表…

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