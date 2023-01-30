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逆光線（コラム）チェンジブラインドネス

チェンジブラインドネス

逆光線（コラム）freeonline
チェンジブラインドネス

「チェンジブラインドネス」で検索すると、興味深い動画がいくつも見つかる。眺めていてもただの静止画に見えるが、最初と最後を比べると、ある部分が全く変わっているというもの。人間は変化に案外鈍感なのだと気づ…

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