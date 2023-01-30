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食肉加工品の輸出拡大へ ハム・ソー組合関西支部が年頭会

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あいさつする畑支部長（日本ハム・ソーセージ工業協同組合関西支部）
あいさつする畑支部長（日本ハム・ソーセージ工業協同組合関西支部）

日本ハム・ソーセージ工業協同組合関西支部は1月24日、「新春年頭会議」を開催し、会員など46人が参集した。 冒頭、畑佳秀支部長（日本ハム社長）は「われわれの業界も価格転嫁は進みつつあるが、ほかの食品と…

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