食肉加工品の輸出拡大へ ハム・ソー組合関西支部が年頭会

日本ハム・ソーセージ工業協同組合関西支部は1月24日、「新春年頭会議」を開催し、会員など46人が参集した。 冒頭、畑佳秀支部長（日本ハム社長）は「われわれの業界も価格転嫁は進みつつあるが、ほかの食品と…