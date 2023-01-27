日本気象協会 biz tenki
加工食品調味料・カレー類エスビー食品 創業100周...

エスビー食品 創業100周年記念 赤缶カレー粉関連で2品

調味料・カレー類freeonline
「カレー粉スティック」（エスビー食品）
「カレー粉スティック」（エスビー食品）

エスビー食品は創業100周年記念商品として「カレー粉スティック」と「S＆B赤缶カレーパウダールウ中辛」を2月6日から全国で発売する。1950年発売で70年以上の歴史と伝統を持つ「赤缶カレー粉」に関連す…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集