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イオン「首里城 支援募金」約2921万円贈呈

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「イオン 首里城復興支援 プロジェクト」は2019年11月に発足。
「イオン 首里城復興支援 プロジェクト」は2019年11月に発足。

　イオンは17日、「首里城 支援募金」約2921万円を一般財団法人沖縄美ら島財団の「首里城基金」に贈呈したとことを明らかにした。 　2019年10月の火災で正殿など中心的な建物や文化財が焼失した世界遺…

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