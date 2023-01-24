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飲料系飲料「お～いお茶」過去最高の販...

「お～いお茶」過去最高の販売数量に向け拡大中　勢い加速へ若年層に照準　鈴木マサル氏デザインの桜パッケージ始動　伊藤園

飲料freeonline
2023年の「お～いお茶」桜パッケージ。「お～いお茶 緑茶」「同 ほうじ茶」「同 玄米茶」の3商品で展開し、1商品につき3パターンのデザインを用意している。
2023年の「お～いお茶」桜パッケージ。「お～いお茶 緑茶」「同 ほうじ茶」「同 玄米茶」の3商品で展開し、1商品につき3パターンのデザインを用意している。

　伊藤園の緑茶飲料ブランド「お～いお茶」が過去最高の販売数量達成に向け拡大している。 　この勢いを加速すべく、今年最初の施策となる桜パッケージは若年層へのアピールをテーマに掲げる。 　19日取材に応じ…

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