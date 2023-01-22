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加工食品乳製品・アイスクリームフタバ食品のアイス 進化続...

フタバ食品のアイス 進化続けるロングセラー SNSで若年層へ発信強化 独自の遊び心で認知拡大へ

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「ダンディーチョコレート」（フタバ食品）
「ダンディーチョコレート」（フタバ食品）

「サクレ」やマルチの拡販などで、このところ好調なフタバ食品の企画部部長小野泰司氏に、前期アイス部門の振り返りと、SNSを活用した施策、新たな魅力を発信し続けるロングセラー商品の今後の展開について聞いた…

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