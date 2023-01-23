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缶詰「ポストコロナへ変革」 8団体新年会で浦上会長

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浦上博史会長（日本缶詰びん詰レトルト食品協会）
浦上博史会長（日本缶詰びん詰レトルト食品協会）

日本缶詰びん詰レトルト食品協会、日本加工食品卸協会、日本製缶協会、食品環境検査協会、日本鮪缶詰輸出水産業組合、日本水産缶詰輸出水産業組合、日本蜜柑缶詰工業組合、日本ジャム工業組合の8団体共催による「令…

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