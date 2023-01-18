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流通・飲食小売クリスマス商戦好調 「行動...

クリスマス商戦好調 「行動制限なし」効果か イオン

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クリスマス商戦好調 「行動制限なし」効果か イオン

イオンは13日、年末年始期の事業別既存店実績を公表した。それによると、昨年のクリスマス期間（12月23～25日）の小売関連業態の既存店売上高は、GMS前年比14.1％増、SM9.8％増、DS8.8％増…

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