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個性と物語で「ビール魅力化」 サッポロビール、独自の競争軸創出へ リアル体験の場も続々

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野瀬裕之社長㊧と佐藤康常務（サッポロビール）
野瀬裕之社長㊧と佐藤康常務（サッポロビール）

日本のビールをもっと魅力的なものに――。「個性」と「物語」によるビールの魅力化を目指すサッポロビールでは今年、独自の競争軸を創出するマーケティングに取り組む。 「（コロナ禍などを経て）お客様にとってお…

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