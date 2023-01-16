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逆光線（コラム）今度は“禁酒”だそうです

今度は“禁酒”だそうです

逆光線（コラム）freeonline
今度は“禁酒”だそうです

努力と結果は決して比例するものではないが、怠惰の果てに待つのは後悔ばかりというのは幾度も経験してきた。それでもまた年末年始を緩々と過ごし「今年こそダイエット」と省みる。もはや年初の恒例行事だ。 ▼プチ…

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