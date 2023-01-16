今度は“禁酒”だそうです

努力と結果は決して比例するものではないが、怠惰の果てに待つのは後悔ばかりというのは幾度も経験してきた。それでもまた年末年始を緩々と過ごし「今年こそダイエット」と省みる。もはや年初の恒例行事だ。 ▼プチ…