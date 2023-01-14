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飲料嗜好飲料「日東紅茶」が最近おもしろ...

「日東紅茶」が最近おもしろいと言われるワケ　その一因はティーテイスターのチャレンジにあり

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「Botanytea（ボタニティー）‐徳島県産ゆず」
「Botanytea（ボタニティー）‐徳島県産ゆず」

　三井農林はデマンドプルの発想でティーテイスターに創造の場を設け紅茶市場の活性化に取り組んでいる。 　藤枝工場（静岡県藤枝市）には現在、11人のティーテイスターが在籍している。海外から送られてくる茶葉…

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