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「ビール回帰」加速へ アサヒビール、追い風つかみ市場けん引 ラグビーW杯も好機に

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「価値創出で日本を元気に」。意気込む塩澤賢一社長（アサヒビール）
「価値創出で日本を元気に」。意気込む塩澤賢一社長（アサヒビール）

昨年に「アサヒスーパードライ」を発売から36年にして初めてフルリニューアルしたアサヒビール。今秋に予定される酒税改正第2弾で加速が期待される「ビール回帰」の流れもつかみ、23年もビール市場を牽引する構…

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