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「ロイテリヨーグルト」5周年　口腔内ケアで健康増進　オハヨー乳業

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5周年を迎えた「ロイテリヨーグルト」(オハヨー乳業)
5周年を迎えた「ロイテリヨーグルト」(オハヨー乳業)

オハヨー乳業が展開している日本初の口腔内環境に着目した機能性表示食品のヨーグルト「ロイテリヨーグルト」が誕生から5周年を迎えた。これを契機に「健康機能」と「ヨーグルトのおいしさ」を両立した同商品を広く…

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