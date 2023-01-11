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クスリのアオキHD 新潟の地場スーパー買収 フード＆ドラッグ加速

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クスリのアオキHD 新潟の地場スーパー買収 フード＆ドラッグ加速

クスリのアオキホールディングス（以下、クスリのアオキHD）は5日、3月1日付でサンエー（本社・新潟県糸魚川市）から同社のスーパーマーケット事業（2店舗）を取得すると発表した。 クスリのアオキHDは、北…

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