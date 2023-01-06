「ポークビッツ」など売上の一部を寄付 ユニセフの活動を支援へ 伊藤ハム

伊藤ハムは、ユニセフの活動を支援する「子ども未来プロジェクト」を1月1日から2月28日の2か月にわたり今年も実施し、対象商品1パックにつき1円をユニセフへ寄付する。 対象商品は人気の「ポークビッツ」（…