日本気象協会 biz tenki
飲料系飲料昭和レトロデザインの紙容器...

昭和レトロデザインの紙容器入り100％果汁が拡大　第3弾「青森りんごミックス」3日から数量限定発売　エム･シー･フーズ

飲料freeonline
左から第１弾の「オレンジ温州みかん」と第３弾の「青森りんごミックス」
左から第１弾の「オレンジ温州みかん」と第３弾の「青森りんごミックス」

　エム･シー･フーズが手がける昭和レトロデザインの紙容器入り100％果汁が拡大している。 　同社は、消費者の甘さ離れや野菜飲料に比べて栄養価値が浸透していないことを背景に低迷する果汁飲料市場で善戦する…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集