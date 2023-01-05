自然と伝統がはぐくむアイルランド産乳製品 顧客ニーズにきめ細かく対応 急成長続く対日輸出〈PR〉

国土の8割以上を農地が占める欧州西端の島国アイルランドは、酪農でも長い歴史を持つ乳製品の一大生産国だ。国内では約1万7,000の酪農家が牧場を営み、約160万頭の乳牛を飼育。生乳生産量は近年右肩上がり…