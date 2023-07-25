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マクドナルド、ハワイアンバーガーズの新作26日から期間限定販売

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「ザク切りポテト＆ビーフ クリーミーハラペーニョ」
「ザク切りポテト＆ビーフ クリーミーハラペーニョ」

　日本マクドナルドは26日、ハワイアンバーガーズの新作「ザク切りポテト＆ビーフ クリーミーハラペーニョ」を期間限定販売する。 　ハワイアンバーガーズの毎年の好評を受け集客を図るのが狙いとみられる。 　…

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