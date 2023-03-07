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マクドナルド「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」期間限定発売

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　日本マクドナルドは8日から春の「てりたま」シリーズの新商品として「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」を期間限定発売する。 　同シリーズの毎春の好評を受けた動きと思われる。 　「瀬戸内レモンタルタ…

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