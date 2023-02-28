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東北・東海・瀬戸内・九州4エリアの嗜好に合わせたインスタントコーヒー　「ちょっと贅沢な珈琲店」スティックブラックから登場

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「ちょっと贅沢な珈琲店」スティックブラックシリーズのエリア商品
「ちょっと贅沢な珈琲店」スティックブラックシリーズのエリア商品

　味の素AGFは、東北・東海・瀬戸内（中国・四国）・九州4エリアの嗜好や特性に合わせたインスタントコーヒー4品を「ちょっと贅沢な珈琲店」スティックブラックシリーズから3月1日に新発売する。 　「ちょっ…

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